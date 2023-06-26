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"Жалюгідне видовище": Гіркін емоційно відреагував на виступ Путіна

26 червня 2023 23:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Жалюгідне видовище": Гіркін емоційно відреагував на виступ Путіна
Ігор Гіркін. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Терорист Ігор Гіркін після виступу російського президента Володимира Путіна ввечері 26 червня емоційно його прокоментував. 

Про це він написав у Telegram.

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Реакція Гіркіна на виступ Путіна

Ігор Гіркін назвав жалюгідним виступ російського президента Путіна. Мовляв, давно такого не бачив.

Ба більше, Гіркін вважає, що звернення проголошувала людина, яка практично не схожа на Путіна. 

"Всі чудово спрацювали, потрібно видавати ордени і підвищити Шойгу в просто маршали. Смута продовжується", — написав Ігор Гіркін.

Основні тези виступу Путіна

Російський диктатор Володимир Путін виступів зі зверненням. Там він закликав "вагнерівців" підписати контракт з Міноборони РФ та "встати на правильний шлях". 

  • Збройний заколот у будь-якому разі був би припинений.
  • Організатори заколоту, зрадивши свою країну, свій народ, зрадили і тих, кого втягнули у злочин.
  • Подякував Олександру Григоровичу Лукашенку за його внесок у вирішення ситуації.

Нагадаємо, сьогодні ввечері зі зверненням також мав виступити самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, проте згодом ЗМІ повідомили, що його виступ переноситься на завтра, 27 червня.

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