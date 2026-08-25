Какие объекты могут стать национальными святынями Украины: список

Резиденция митрополитов Буковины и Далмации. Фото: Суспільне Чернівці

В законопроекте президента Владимира Зеленского "О защите национальных святынь украинского народа" появился перечень из 23 объектов, которым предлагается присвоить особый статус. В него вошли знаковые исторические, культурные и религиозные памятники из разных регионов Украины, а также объекты на временно оккупированных территориях. Среди них — София Киевская, Киево-Печерская и Почаевская лавры, Холодный Яр, Запорожская Сечь на Хортице и место сражения под Крутами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточку законопроекта.

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Перечень объектов, которые могут стать святынями. Фото: скриншот

Приложение к законопроекту. Фото: скриншот

Какие объекты могут получить статус национальных святынь

В предложенный перечень вошли:

София Киевская (Софийский собор), Киев;

(Софийский собор), Киев; Киево-Печерская лавра , Киев;

, Киев; Херсонес Таврический , Севастополь;

, Севастополь; Почаевская лавра , Тернопольская область;

, Тернопольская область; Собор Святого Юра , Львов;

, Львов; Чернечая гора — могила Тараса Шевченко, Канев;

— могила Тараса Шевченко, Канев; Ханский дворец и Большая мечеть , Бахчисарай;

, Бахчисарай; Успенский собор в Крилосе, Ивано-Франковская область;

в Крилосе, Ивано-Франковская область; Спасо-Преображенский собор , Чернигов;

, Чернигов; Святогорская лавра , Донецкая область;

, Донецкая область; Резиденция митрополитов Буковины и Далмации , Черновцы (нынешний главный корпус ЧНУ им. Ю. Федьковича);

, Черновцы (нынешний главный корпус ЧНУ им. Ю. Федьковича); Замок Любарта , Луцк;

, Луцк; Каменец-Подольская крепость ;

; Хотинская крепость ;

; Аккерманская крепость ;

; Кармелитский монастырь , Бердичев;

, Бердичев; замок «Паланок» , Мукачево;

, Мукачево; Ильинская церковь в Суботове;

в Суботове; усадьба Григория Сковороды в Сковородиновке;

в Сковородиновке; Цитадель Батуринской крепости и Гетманский дворец;

и Гетманский дворец; Холодный Яр ;

; Запорожская Сечь на Хортице;

на Хортице; место сражения под Крутами.

Напомним, что данный законопроект предусматривает наказание за незаконное проведение работ, которые могут нанести или уже нанесли ущерб национальной святыне, в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 850 тысяч до 1,7 млн грн. Отдельно предлагается ужесточить уголовную ответственность за умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение национальных святынь. За такие действия может грозить от трёх до десяти лет лишения свободы, а также запрет занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

Также в Верховной Раде зарегистрировали постановление, которое предусматривает возможность исполнения после Государственного гимна Украины еще одного музыкального произведения. Инициаторы предлагают, чтобы после "Щ не вмерла Україна" мог звучать духовный гимн "Боже великий, єдиний". Документ должен определить порядок использования этого произведения во время торжественных мероприятий парламента.