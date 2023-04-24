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Молдова присоединилась к критике скандального заявления китайского дипломата

24 апреля 2023 12:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Молдова присоединилась к критике скандального заявления китайского дипломата
Глава МИД Молдовы Нику Попеску. Фото: mfa.gov.md
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Молдова добавила свой голос к странам, которые раскритиковали комментарии китайского дипломата о статусе и суверенитете бывших советских государств. В стране подчеркнули, что это совершенно неприемлемо.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Молдовы.

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В сообщении МИД Молдовы говорится, что страна будет ожидать разъяснений от Пекина.

"Мы удивлены заявлениями посла Китая, которые подвергают сомнению суверенитет стран, провозгласивших независимость в 91-м году. Взаимное уважение и территориальная целостность были ключевыми в отношениях Молдовы и Китая. Мы ожидаем, что эти заявления не являются официальной политикой Китая", — говорится в сообщении.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны. На Банковой уже прокомментировали скандальное заявление.

Также мы писали, что Европарламент призвал министра по Европе и иностранным делам Франции Катрин Колонну выслать посла Китая Лу Шайе из страны. Это заявление европейских чиновников связано с недавним высказыванием китайского дипломата об украинском Крыме.

Добавим, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна не нагнетает ситуацию в Украине. По его словам, Китай выступает за мир.

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