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Європарламент вимагає вислати посла Китаю з Франції: після скандальної заяви

24 квітня 2023 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Європарламент вимагає вислати посла Китаю з Франції: після скандальної заяви
Європарламент. Фото: Економічна правда
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Європарламент закликав міністерку з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонну вислати посла Китаю Лу Шайє з країни. Ця заява європейських чиновників пов'язана з нещодавнім висловлювання китайського дипломата про український Крим.

Про це повідомляє Le Monde.

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Деталі

Члени Європарламенту заявили, що висловлювання китайського посла є порушенням міжнародного права і можуть бути розцінені як загроза безпеці партнерів Франції в Європі. Вони назвали заяви Шайє глибокою образою історії, культури та принципової цілісності націй.

Парламентарі зазначили, що суверенітет — це не дипломатична іграшка, а фундаментальний елемент міжнародних відносин, міжнародного права та Статуту ООН.

"У той час, коли в Європі вирує війна після агресії Росії проти територіальної цілісності її сусіда України, вкрай важливо, щоб демократичний світ направив недвозначний сигнал авторитарним країнам захищати суверенітет наших союзників", — додали вони.

Нагадаємо, що Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив здивування заявою посла Китаю у Франції щодо суверенітету колишніх радянських республік. Він нагадав, що КНР досить педантично ставиться до своєї історії.

Також ми повідомляли, що в Європарламенті заговорили про санкції проти Китаю. Голова фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер пояснив, що країни ЄС повинні стати на бік демократії.

Додамо, що Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Китаю після висловлювань глави дипмісії КНР у Франції, який поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив жаль з приводу таких заяв китайського дипломата, наголосивши, що така позиція незрозуміла та сумна.

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