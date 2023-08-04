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"Мирный" саммит в Саудовской Аравии: Китай определился по поводу участия

4 августа 2023 17:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Мирный" саммит в Саудовской Аравии: Китай определился по поводу участия
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Китай станет участником заседания по мирному плану Украины. Оно состоится в Саудовской Аравии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая.

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Участие Китая

Представителем Пекина станет спецпредставитель, занимающийся делами Евразии, Ли Хуэй. Он в мае приезжал с визитом в Украину.

"Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса в Украине", — отметили в сообщении.

Изменения взглядов в Китае

Ранее The Wall Street Journal писал, что Китай меняет риторику по поводу войны в Украине и готов провести переговоры без участия РФ. Поэтому лидер страны Си Цзиньпин направляет своего представителя Ли Хуэя на международную конференцию в Саудовской Аравии по Украине, назначенную на 5-6 августа.

О чем будут говорить на саммите

В Саудовской Аравии между западными государствами, Украиной и некоторыми развивающимися странами состоится запланированное заседание. Всего в конференции примут участие 30 стран. Встречу будут проводить для того, чтобы Запад имел большую поддержку крупных стран, которые пока являются нейтральными в войне, которую начала Россия в Украине. На ней также должны убедить Китай помочь закончить боевые действия на украинской земле.

Напомним, Украина начала проведение переговоров с США о двустороннем соглашении, в котором предоставляются гарантии безопасности. Такой шаг предусмотрен Совместной Декларацией о поддержке Украины.

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