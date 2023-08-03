Стартували переговори України зі США щодо безпекових гарантій
Сьогодні, 3 серпня, Україна розпочала проведення перемовин зі США про двосторонню угоду, в якій надаються безпекові гарантії. Такий крок передбачений Спільною декларацією про підтримку України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Зазначається, що очільником української делегації став голова ОП Андрій Єрмак.
Підтримка Штатів
"Символічно, що саме Сполучені Штати Америки — наш найбільший стратегічний партнер — стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів", — запевнив керівник ОП.
Шлях до ЄС та НАТО
У відомстві наголошують, що завдяки таким гарантіям безпеки прогрес України до майбутнього членства в НАТО та Євросоюзі стане значно більшим.
"Ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у вересні в Нью-Йорку відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. Його може відвідати Президент України Володимир Зеленський, щоб представити свою Формулу миру.