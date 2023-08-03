Стартували переговори України зі США щодо безпекових гарантій

Посадовці в Офісі Президента на чолі з Андрієм Єрмаком. Фото: ОП

Сьогодні, 3 серпня, Україна розпочала проведення перемовин зі США про двосторонню угоду, в якій надаються безпекові гарантії. Такий крок передбачений Спільною декларацією про підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Зазначається, що очільником української делегації став голова ОП Андрій Єрмак.

Підтримка Штатів

"Символічно, що саме Сполучені Штати Америки — наш найбільший стратегічний партнер — стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів", — запевнив керівник ОП.

Шлях до ЄС та НАТО

У відомстві наголошують, що завдяки таким гарантіям безпеки прогрес України до майбутнього членства в НАТО та Євросоюзі стане значно більшим.

"Ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні в Нью-Йорку відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. Його може відвідати Президент України Володимир Зеленський, щоб представити свою Формулу миру.