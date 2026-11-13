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Главная Политика Минобороны: законопроект о сроках службы готов в нескольких вариантах

Минобороны: законопроект о сроках службы готов в нескольких вариантах

Ua ru
13 ноября 2026 12:55
Сроки военной службы в Украине: Минобороны подготовило несколько вариантов законопроекта Генеральный штаб ВСУ/Facebook
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Министерство обороны подготовило несколько вариантов законопроекта, призванного урегулировать сроки военной службы. В настоящее время документ обсуждается в правительстве и с военно-политическим руководством с целью определения окончательной редакции и механизма ее реализации. Когда законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады, в Минобороны пока не сообщают.

Об этом заявила заместитель министра обороны Любовь Галан во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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В Минобороны продолжается обсуждение вариантов законопроекта о сроках военной службы

По её словам, работа над документом продолжается, а его положения ещё прорабатываются с учётом возможных последствий и способов практического внедрения.

"Такой законопроект в нескольких версиях даже уже подготовлен Министерством обороны, и сейчас ведется работа внутри правительства, а также с военно-политическим руководством, на которые, очевидно, повлияет этот законопроект в плане того, как он может быть реализован и в какой версии. Поэтому эта работа не остановлена, она продолжается, я бы сказала, очень активно", — отметила Галан.

Также Галан сообщила о подготовке нового проекта постановления о закупке логистических услуг для перевозки иностранцев в Украину. Речь идет о людях, которые намерены вступить в Силы обороны.

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"Такое новое постановление уже подготовлено. [...] Оно проходит процедуру внутреннего согласования в Министерстве обороны", — сказала заместитель министра.

Как писали Новини.LIVE, 26 октября 2026 года Верховная Рада поддержала продление всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней — до 29 января 2027 года. За соответствующее решение проголосовал 281 народный депутат. Инициатором законодательного предложения выступил президент Владимир Зеленский, а новый срок мобилизации начинается после завершения предыдущего 31 октября.

Также недавно Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает возможность привлечения подразделений Госпогранслужбы и Национальной гвардии к международным миротворческим операциям и многонациональным учениям за рубежом. Речь идет, в частности, о миссиях под эгидой ООН, НАТО и Европейского Союза, а для направления подразделений потребуется решение президента или парламента. Документ призван устранить законодательный пробел и предоставить пограничникам и нацгвардейцам правовые основания для участия в таких операциях.

Верховная Рада Минобороны законопроект демобилизация военная служба
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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