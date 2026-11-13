Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Міністерство оборони підготувало кілька варіантів законопроєкту, який має врегулювати строки військової служби. Наразі документ обговорюють в уряді та з військово-політичним керівництвом, щоб визначити остаточну редакцію і механізм її реалізації. Коли законопроєкт передадуть на розгляд Верховної Ради, у Міноборони поки не повідомляють.

Про це заявила заступниця міністра оборони Любов Галан під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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У Міноборони триває обговорення варіантів законопроєкту про строки військової служби

За її словами, робота над документом триває, а його положення ще опрацьовують з огляду на можливі наслідки та способи практичного впровадження.

"Такий законопроєкт в декількох версіях навіть вже підготовлений Міністерством оборони і зараз ведеться робота всередині уряду і також з військово-політичним керівництвом, очевидно, на які буде впливати цей законопроект з приводу того, як він може бути реалізований, у якій версії. Тому ця робота не зупинена, вона триває, я б сказала, дуже активно", — зазначила Галан.

Також Галан повідомила про підготовку нового проєкту постанови щодо закупівлі логістичних послуг для перевезення іноземців до України. Йдеться про людей, які мають намір долучитися до Сил оборони.

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"Така нова постанова вже підготовлена. [...] Вона проходить процедуру внутрішнього погодження всередині Міністерства оборони", — сказала заступниця міністра.

Як писали Новини.LIVE, 26 жовтня 2026 року Верховна Рада підтримала продовження загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року. За відповідне рішення проголосував 281 народний депутат. Ініціатором законодавчої пропозиції був президент Володимир Зеленський, а новий термін мобілізації починається після завершення попереднього 31 жовтня.

Також нещодавно Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає можливість залучення підрозділів Держприкордонслужби та Національної гвардії до міжнародних миротворчих операцій і багатонаціональних навчань за кордоном. Йдеться, зокрема, про місії під егідою ООН, НАТО та Європейського Союзу, а для направлення підрозділів знадобиться рішення президента або парламенту. Документ має врегулювати законодавчу прогалину та надати прикордонникам і нацгвардійцям правові підстави для участі в таких операціях.