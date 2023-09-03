Минюст договаривается с Европой о возвращении сбежавших коррупционеров

Министр юстиции Денис Малюська. Фото: weukraine.tv

Министерство юстиции Украины активизировало мероприятия по экстрадиции коррупционных преступников, которые нашли убежище в европейских государствах. Приоритет будет уделен тем, кто нарушил закон в наибольшей степени.

Об этом сообщил глава ведомства Денис Малюська в эфире телемарафона.

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Малюська подчеркнул сложность этой задачи. По его словам, многие европейские страны, в которых прячутся наиболее известные правонарушители из Украины, относятся крайне осторожно к вопросам предоставления их, учитывая войну в Украине.

"Эти люди нанимают квалифицированных адвокатов, которые указывают на риски их возвращения. Тем не менее мы надеемся, что это явление в отношении ключевых фигур будет непродолжительным", — говорит министр.

Денис Малюська также заявил, что в ближайшем будущем главное внимание будет сосредоточено на тех, кто причинил стране наибольший ущерб.

"После адаптации и модернизации процесса приема граждан в условиях военных действий, мы ожидаем значительного улучшения ситуации", — завершил он свою речь.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9659, приравнивающий коррупцию к государственной измене. Его авторами стали народный депутат Дмитрий Разумков и его объединение в ВР.