СБУ вручила подозрение Игорю Коломойскому

СБУ вручает Игорю Коломойскому подозрение. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

Об этом сообщает СБУ.

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На основе данных Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, фактический руководитель большой финансово-промышленной группы Игорь Коломойский был уведомлен о подозрении в совершении неправомерных действий.

Согласно полученной информации, между 2013 и 2020 годами Коломойский якобы легализовал свыше полумиллиарда гривен, переводя средства за рубеж с помощью аффилированных банков.

"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", — говорится в сообщении.

Расследование, находящееся под контролем Офиса Генерального прокурора, все еще ведется.

СБУ вручает подозрение Игорю Коломойскому. Фото: СБУ

СБУ вручает подозрение Игорю Коломойскому. Фото: СБУ

СБУ вручает подозрение Игорю Коломойскому. Фото: СБУ

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, что журналисты-расследователи выяснили, что у олигарха Игоря Коломойского есть замок 15 века во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни в Париже. Владельцем этой недвижимости числится сестра бизнесмена Лариса Черток.