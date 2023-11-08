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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление об отставке

8 ноября 2023 14:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление об отставке
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Фото: pravda.com.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление об отставке. С таким заявлением он обратился в Верховную Раду.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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По словам спикера ВР, заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

Возможная отставка министра

Вадим Гутцайт еще летом говорил, что хочет уйти с должности министра молодежи и спорта. Он планирует заняться выполнением функций президента НОК.

Отметим, что глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия отметил, что на этой неделе уволят одного из министров Кабмина. Вероятно, он говорил именно о Вадиме Гутцайте.

Напомним, ранее во Львове состоялся митинг "Сначала дроны — затем стадионы". Более 300 протестующих прошли по центру города в областную военную администрацию, где требовали отставки начальника ОВА Максима Козицкого.

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