Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Фото: pravda.com.ua

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление об отставке. С таким заявлением он обратился в Верховную Раду.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Читайте также:

По словам спикера ВР, заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

Возможная отставка министра

Вадим Гутцайт еще летом говорил, что хочет уйти с должности министра молодежи и спорта. Он планирует заняться выполнением функций президента НОК.

Отметим, что глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия отметил, что на этой неделе уволят одного из министров Кабмина. Вероятно, он говорил именно о Вадиме Гутцайте.

Напомним, ранее во Львове состоялся митинг "Сначала дроны — затем стадионы". Более 300 протестующих прошли по центру города в областную военную администрацию, где требовали отставки начальника ОВА Максима Козицкого.