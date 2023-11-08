У Раді назвали ім'я претендента на посаду голови Фонду держмайна

Будівля Фонду державного майна України. Фото: УНІАН

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія назвав кандидата на посаду нового голови Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Ним може стати очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Ще одне кадрове призначення тижня — новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат — очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Сподіваюсь все встигнемо", — написав він.

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