У Раді назвали ім'я претендента на посаду голови Фонду держмайна
8 листопада 2023 09:49
Будівля Фонду державного майна України. Фото: УНІАН
Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія назвав кандидата на посаду нового голови Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Ним може стати очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
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"Ще одне кадрове призначення тижня — новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат — очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Сподіваюсь все встигнемо", — написав він.
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