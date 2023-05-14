Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сосредоточилась на подготовке к контрнаступательным действиям. Деоккупация пройдет по закону.

Об этом отметил Владимир Зеленский во время совместной конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Что заявил Президент

Зеленский заверил, что Украина не намерена атаковать российскую территорию. Ведь у нас есть более необходимые дела.

"Мы в этом не заинтересованы. У нас нет на это времени, сил и лишнего оружия. Мы сосредоточились на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации по закону", — сказал Зеленский.

Как прошел визит Зеленского в Германию

Сегодня, 14 мая, Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером.

Это первый визит в Германию с начала полномасштабной российской агрессии.

"Мы обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной. Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово, пока это будет необходимо. Спасибо Германии за большую военную, экономическую и финансовую поддержку перед лицом агрессивной войны России", — написал Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский в Берлине встретился с президентом Германии Штайнмайером.

Вчера, 13 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.

Также в тот день Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане.