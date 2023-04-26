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"Мы не хотим видеть яиц по 17 грн": чем будет заниматься Антикоррупционный совет при Минобороны

26 апреля 2023 09:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Мы не хотим видеть яиц по 17 грн": чем будет заниматься Антикоррупционный совет при Минобороны
Члены Антикоррупционного совета при Министерстве обороны. Фото: Facebook Елены Трегуб
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины займется анализом и контролем целого ряда направлений. Это будет как закупка пищи, топлива и оружия, так и соблюдение стандартов НАТО в украинской армии.

Об этом заявили в комментарии для издания "Лига" члены Антикоррупционного совета Евгений Грушовец и Анастасия Шуба.

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Проверка в процессе закупки

По словам Грушовца, Антикоррупционный совет займется, прежде всего, анализом алгоритмов процессов в МО. "Мы не хотим видеть яиц по 17 грн или других закупок по завышенным ценам", — подчеркнул член совета.

Будут выявляться злоупотребления, причины и лица, причастные к этим злоупотреблениям.

"Нужно провести проверку именно процессов, регламентирующих закупки. И постаудит уже состоявшихся закупок уже заключенных соглашений. И дальше надо уже предоставить министерству, на каком этапе происходит излом системы, где есть коррупционные риски", — подчеркнула другая представительница Антикорсовета Анастасия Шуба.

Профильные комиссии совета

Сейчас идет процесс формирования ряда постоянных комиссий, которые будут контролировать те или иные направления.

Евгений Грушовец отметил, что это будут комиссии по вопросам закупки пищи, топлива, оружия, медицины, коммуникации, работы с семьями раненых.

Анастасия Шуба отметила необходимость создания комиссии по вопросу тендерных закупок, которая будет проводить превентивный аудит этих процессов.

Кроме того, добавила Татьяна Николаенко, также входящая в состав Антикоррупционного совета, одна комиссия будет, вероятно, связана нормотворчеством, контролем за постановлениями, работой с документами, чтобы они соответствовали стандартам НАТО.

Напомним, что процесс формирования Антикоррупционного совета при Минобороны прошел в апреле текущего года.

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