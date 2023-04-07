Міноборони анонсувало створення Антикорупційної ради: коли з'явиться і хто входитиме

До складу Антикорупційної ради входитиме 15 осіб

Міністерство оборони України анонсувало, що незабаром затвердить склад Антикорупційної ради з 15 осіб. Невдовзі підпишуть наказ про створення.

Про це повідомило Міноборони в Facebook.

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Подробиці

"Найближчими днями буде підписано наказ про створення Антикорупційної ради при Міноборони", — зазначається у повідомленні.

За словами Міноборони, на зустрічі представників громадськості було зазначено, що процес утворення Громадської антикорупційної ради при Міноборони України відбувся без порушень.

Нагадаємо, що в ОП презентували кампанію про найважчу зиму українців. У зовнішній рекламі по всіх регіонах України буде використано ключові сцени з відео та надихаючі рядки Лесі Українки, які стали "Маніфестом кожного".