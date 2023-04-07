Міноборони анонсувало створення Антикорупційної ради: коли з'явиться і хто входитиме
Міністерство оборони України анонсувало, що незабаром затвердить склад Антикорупційної ради з 15 осіб. Невдовзі підпишуть наказ про створення.
Про це повідомило Міноборони в Facebook.
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"Найближчими днями буде підписано наказ про створення Антикорупційної ради при Міноборони", — зазначається у повідомленні.
За словами Міноборони, на зустрічі представників громадськості було зазначено, що процес утворення Громадської антикорупційної ради при Міноборони України відбувся без порушень.
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