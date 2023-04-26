"Ми не хочемо бачити яєць по 17 грн": чим займатиметься Антикорупційна рада при Міноборони

Члени Антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Фото: Facebook Олени Трегуб

Антикорупційна рада при Міністерстві оборони України займеться аналізом і контролем цілої низки напрямків. Це буде як закупівля їжі, палива та зброї, так дотримання стандартів НАТО в українській армії.

Про це заявили у коментарі для видання "Ліга" члени Антикорупційної ради Євген Грушовець та Анастасія Шуба.

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Перевірка процесі закупівлі

За словами Грушовця, Антикорупційна рада займеться перш за все аналізом алгоритмів процесів в МО. "Ми не хочемо бачити яєць по 17 грн чи інших закупівель за завищеними цінами", — наголосив член ради.

Будуть виявлятися зловживання, їхні причини та особи, причетні до цих зловживань.

"Потрібно провести перевірку саме процесів, які регламентують закупівлі. І постаудит закупівель, які вже відбулись, вже укладених угод. І далі треба вже надати міністерству, на якому етапі відбувається злам системи, де є корупційні ризики", — наголосила інша представниця Антикорради Анастасія Шуба.

Профільні комісії ради

Зараз відбувається процес формування низки постійних комісій, які будуть контролювати ті чи інші напрямки.

Євген Грушовець зазначив, що це будуть комісії з питань закупівлі їжі, палива, зброї, щодо медицини, комунікації, роботи з сім’ями поранених.

Анастасія Шуба наголосила на необхідності створення комісії з питання тендерних закупівель, яка робитиме превентивний аудит цих процесів.

Крім того, додала Тетяна Ніколаєнко, яка також входить до складу Антикорупційної ради, одна комісія буде, імовірно, пов’язана нормотворчістю, контролем за постановами, роботою з документами, щоб вони відповідали стандартам НАТО.

Нагадаємо, що процес формування Антикорупційної ради при Міноборони відбувся у квітні поточного року.