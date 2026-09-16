Рада приняла закон о работе местных советов с сокращенным составом депутатов

Депутаты в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

В среду, 16 сентября, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 14405, призванный урегулировать работу местных советов, которые из-за войны лишились части депутатского состава. Документ касается громад, где количество депутатов стало недостаточным для полноценной работы совета. Новые правила должны позволить таким органам местного самоуправления продолжать принимать решения даже при существенно сокращенном составе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Рада разрешила местным советам работать в сокращенном составе

Речь идет о сельских, поселковых и городских советах, избранных на местных выборах 2020 года. Новый механизм касается громад с количеством избирателей до 10 тысяч, где совет из-за досрочного прекращения полномочий отдельных депутатов утратил необходимую численность для полноценной работы.

В частности, законопроект предусматривает специальные правила для советов, в составе которых осталось не более половины, но не менее трети депутатов от общего числа избранных. Именно такая ситуация может возникать, когда депутаты досрочно прекращают свои полномочия, в частности в условиях военного положения.

Для таких органов предлагается отдельный порядок созыва сессий и принятия решений. Это должно позволить совету продолжать работу даже тогда, когда его депутатский корпус существенно сократился.

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Отдельно документ определяет правила досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового или городского головы, а также предусматривает гарантии для депутатов местных советов, проходящих военную службу.

Предусмотренные законопроектом особенности будут применяться в течение действия военного положения. После его прекращения или отмены соответствующие нормы должны действовать до открытия первой сессии совета, избранного на следующих местных выборах.

Как писали Новини.LIVE, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий новые правила налогообложения покупок на иностранных платформах. Документ предлагает ввести НДС для дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро, из-за чего зарубежные заказы могут подорожать. В то же время для частных бесплатных отправлений до 45 евро при определенных условиях планируется сохранить льготу.

Также парламент окончательно принял закон, ужесточающий уголовную ответственность за мошенничество в сфере электронных коммуникаций. Документ вводит отдельные нормы в отношении мошеннических организаций, в частности их создания, руководства и привлечения к ним участников. Закон призван урегулировать ответственность за схемы, в которых для завладения чужими средствами используются электронные коммуникации и технические средства.