Рада ухвалила закон про роботу місцевих рад зі скороченим складом депутатів

Нардепи в залі Ради. Фото: пресслужба парламенту

У середу, 16 вересня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №14405, який має врегулювати роботу місцевих рад, що через війну втратили частину депутатського складу. Документ стосується громад, де кількість депутатів стала недостатньою для повноцінної роботи ради. Нові правила мають дозволити таким органам місцевого самоврядування продовжувати ухвалювати рішення навіть за суттєво скороченого складу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Реклама

Рада дозволила місцевим радам працювати зі скороченим складом

Йдеться про сільські, селищні та міські ради, які були обрані на місцевих виборах 2020 року. Новий механізм стосується громад із кількістю виборців до 10 тисяч, де рада через дострокове припинення повноважень окремих депутатів втратила необхідну чисельність для повноцінної роботи.

Зокрема, законопроєкт передбачає спеціальні правила для рад, у складі яких залишилося не більше половини, але не менше третини депутатів від загальної кількості обраних. Саме така ситуація може виникати, коли депутати достроково припиняють свої повноваження, зокрема в умовах воєнного стану.

Для таких органів пропонують окремий порядок скликання сесій та ухвалення рішень. Це має дозволити раді продовжувати роботу навіть тоді, коли її депутатський корпус істотно скоротився.

Читайте також:

Окремо документ визначає правила щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного чи міського голови, а також передбачає гарантії для депутатів місцевих рад, які проходять військову службу.

Передбачені законопроєктом особливості застосовуватимуться протягом дії воєнного стану. Після його припинення або скасування відповідні норми мають діяти до відкриття першої сесії ради, обраної на наступних місцевих виборах.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає нові правила оподаткування покупок на іноземних платформах. Документ пропонує запровадити ПДВ для дистанційного продажу товарів вартістю до 150 євро, через що закордонні замовлення можуть подорожчати. Водночас для приватних безоплатних відправлень до 45 євро за визначених умов планують зберегти пільгу.

Також парламент остаточно ухвалив закон, який посилює кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство. Документ запроваджує окремі норми щодо шахрайських організацій, зокрема їх створення, керівництва та залучення до них учасників. Закон має врегулювати відповідальність за схеми, у яких для заволодіння чужими коштами використовують електронні комунікації та технічні засоби.