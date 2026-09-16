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Главная Политика Покупки на зарубежных платформах подорожают: Рада поддержала НДС

Покупки на зарубежных платформах подорожают: Рада поддержала НДС

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16 сентября 2026 11:53
Рада поддержала отмену льготы на посылки стоимостью до 150 евро из-за рубежа
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В среду, 16 сентября, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий новые правила налогообложения товаров, приобретаемых украинцами на зарубежных онлайн-платформах. Документ предлагает ввести особый порядок уплаты НДС для дистанционной продажи не подакцизных товаров стоимостью до 150 евро. В то же время для бесплатных частных отправлений стоимостью до 45 евро планируется сохранить освобождение от НДС при определенных условиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Рада отменила льготы на посылки из-за рубежа

Законопроект предусматривает, что при дистанционной продаже товаров из-за рубежа стоимостью до 150 евро НДС составит 20% от их фактурной стоимости.

Уплачивать и администрировать налог должны предприятия электронного интерфейса — в частности, онлайн-платформы и маркетплейсы, через которые покупатель заключает сделку с продавцом.

Если такая платформа является нерезидентом Украины, она должна будет определить украинского посредника, ответственного за выполнение налоговых обязательств.

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Все собранные от НДС на посылки деньги будут направлены в специальный фонд Госбюджета исключительно на нужды ВСУ и финансирование обороны.

Для маркетплейсов вводится упрощенный учет — они будут представлять один специальный ежемесячный отчет вместо обычных налоговых накладных и стандартных деклараций по НДС.

Что будет с посылками стоимостью до 45 евро

Для частных отправлений предлагается установить отдельные правила. Бесплатные посылки от одного физического лица другому стоимостью до 45 евро могут остаться освобожденными от НДС.

Однако для этого они должны быть некоммерческими, отправляться время от времени и предназначаться для личного или семейного использования.

Также законопроект предусматривает изменения в Таможенный кодекс и другие нормативные акты, связанные с администрированием таких операций.

Новые правила начнут действовать с 1 июля 2027 года.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада не поддержала законопроект, предусматривавший новые штрафы для водителей. Документ предлагал ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения такими участниками. Для принятия решения парламенту не хватило необходимого количества голосов.

Также Рада окончательно приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество. Документ предусматривает отдельные нормы, касающиеся деятельности мошеннических колл-центров и организованных схем с использованием электронных средств связи. Закон призван расширить возможности привлечения к ответственности лиц, использующих такие технологии для завладения чужим имуществом.

Верховная Рада налоги нардепы посылки НДС
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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