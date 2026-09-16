Верховная Рада приняла закон о наказании за электронное мошенничество

Депутаты в сессионном зале. Фото: пресс-служба Рады

В среду, 16 сентября, Верховная Рада приняла законопроект № 10190, предусматривающий введение уголовной ответственности за мошенничество в сфере электронных коммуникаций. Речь идет о незаконном сборе, хранении, обработке и использовании персональных и банковских данных с целью завладения чужими средствами или имуществом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Мошенническим «колл-центрам» грозит уголовная ответственность

Документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса Украины новой статьей 190¹ "Электронно-коммуникационное мошенничество". Она будет касаться, в частности, незаконного использования персональных данных, банковской тайны, реквизитов платежных карт и кодов авторизации с применением электронных коммуникаций.

Кроме того, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьями 255⁴ и 255⁵. Они будут устанавливать ответственность за создание и руководство организацией, занимающейся электронно-коммуникационным мошенничеством, участие в ней, а также вовлечение других лиц в такую деятельность.

Законопроект направлен на противодействие системным мошенническим схемам, в частности деятельности фишинговых сетей, финансовых пирамид и мошеннических колл-центров. По замыслу авторов, новые нормы должны помочь правоохранительным органам привлекать к ответственности лиц, использующих электронные коммуникации для незаконного завладения средствами граждан.

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Как писали Новини.LIVE", вчера, 15 сентября, парламент поддержал штрафы, которыми будут наказывать "дропов" мошеннических колл-центров. Помимо штрафов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Также Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать семь законопроектов, которые парламент должен рассмотреть на этой неделе. По словам президента, положительные голосования необходимы для привлечения миллиардов долларов международной помощи и покрытия дефицита государственного бюджета. Он отметил, что часть решений может быть сложной или непопулярной, однако связана с финансированием обороны и обеспечением устойчивости Украины.