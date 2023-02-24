"Мне все равно": Зеленский о том, что будет с рф в будущем

Украинцы должны думать о себе, считает Президент

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, что же будет с рф в будущем. По его словам, судьба страны-террористки его не волнует.

Об этом он сказал во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Честно, мне все равно. У них есть свое государство и они должны думать о своем государстве. Если бы они думали о своей стране, не было бы войны. Если бы они просто думали о своей свободе слова, демократии, экономических реформах, о людях, чтобы они не были нищими, чтобы у них не было рабства и так далее, они были бы богатым государством", — сказал Зеленский.

Украинский Президент отметил, что мы, украинцы, должны думать только о себе.

"На все это нужно время. Когда нам думать об оккупации какого-то государства? Мы думаем о себе", — заявил президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет победить российскую агрессию, если партнеры сдержат свои обещания. Каждый украинец должен оставаться "крепким кулаком" внутри государства.

Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, произошедших с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.