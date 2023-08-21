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Марка Рютте жестко раскритиковали в Нидерландах за передачу Украине F-16

21 августа 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Марка Рютте жестко раскритиковали в Нидерландах за передачу Украине F-16
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: Пресс-служба правительства Нидерландов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Нидерландские политические силы высказали свое недовольство действиями премьера Марка Рютте после его заявления о намерении отправить истребители F-16 Украине без согласования с парламентом. Это решение было объявлено во время внезапного приезда президента Украины Владимира Зеленского, когда он встречался с Рютте на авиационной базе в Эйндховене. 

Об этом сообщает издание Euractiv.

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Ранее Рютте утверждал, что изменения в правительстве Нидерландов не повлияют на их решимость поддерживать Украину, в том числе и в вопросе поставки воздушной техники.

Тем не менее некоторые парламентарии считают, что такой серьезный шаг должен обсуждаться на парламентском уровне. К примеру, депутат от социалистической партии Яспер ван Дейк выразил свою озабоченность, задавая вопросы о потенциальном использовании F-16 против России и о том, как это поможет предотвратить усиление напряженности в регионе.

Параллельно "Форум за демократию", ультраправая партия, выразил тревогу о возможности атак Украиной на российские цели. Они критиковали Рютте за решительные действия, которые, по их мнению, могут втянуть Нидерланды в военный конфликт. 

Стоит отметить, что руководитель этой партии, Тьерри Боде, ранее высказывался в поддержку российской стороны и был допрошен службами безопасности по вопросам возможного вмешательства России.

Напомним, что в воскресенье, 20 августа, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с женой Еленой в Нидерланды. Украинский лидер проведет встречу с Марком Рютте и обсудит важные для Украины вопросы.

Также мы сообщали, что еще несколько месяцев назад западные партнеры утверждали, что Украина получит первые истребители F-16 только до конца 2024 года или вообще не получит, а сегодня известно, что первые девять самолетов прибудут в Украину уже к концу этого года.

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