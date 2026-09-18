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Главная Политика Час вопросов к правительству отменили: министры уехали в Буковель

Час вопросов к правительству отменили: министры уехали в Буковель

Ua ru
18 сентября 2026 10:51
18 сентября час вопросов к правительству был отменен из-за саммита в Буковеле
Кабинет министров в Раде. Фото: пресс-служба парламента

В Верховной Раде не состоялся запланированный на 18 сентября час вопросов к правительству. Депутаты сообщили, что заседание парламента отменили без предупреждения. В этот день перед народными избранниками должен был отчитаться министр образования и науки Андрей Бутенко.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщения народных депутатов Александра Качуры и Ярослава Железняка в Telegram.

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Кабинет министров отправился на саммит в Карпаты

По словам Качуры, во время запланированного часа вопросов должен был выступить министр образования и науки, который должен был рассказать о состоянии сферы образования в условиях войны. Качура заявил, что утром увидел закрытый зал заседаний и сообщил о переносе мероприятия.

В то же время народный депутат поднял ряд вопросов, которые, по его мнению, требуют ответов от правительства. В частности, он упомянул ситуацию с деятельностью ТЦК, размер пенсий и доплаты педагогам, работающим в прифронтовых регионах.

И Качура, и Железняк сообщили, что Кабинет министров отправился в Буковель на саммит.

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"В Буковель поехали... Нормальное планирование — депутатам только утром сказали", — написал Железняк.

Качура предложил провести Час вопросов к правительству в ближайшие дни, в частности в начале следующей недели. Он подчеркнул, что у парламентариев есть много вопросов к правительству, на которые они ждут ответов.

Добавим, что в Буковеле 18–20 сентября проходит учредительный саммит региональной инициативы по интеграции Карпат — Carpathian 8 Summit ("Карпатская интеграционная инициатива"). В нем примут участие представители восьми стран Карпатского региона, институтов ЕС, международных партнеров, бизнеса и инвесторов. Среди основных тем саммита — безопасность, экономическое развитие, инвестиции и трансграничное сотрудничество.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада не поддержала обращение к президенту о лишении Потапа звания "Заслуженный артист Украины". За соответствующее решение проголосовали 198 депутатов из необходимых 226.

Также на этой неделе парламент поддержал в первом чтении законопроект, предусматривающий новые правила налогообложения покупок украинцев на иностранных онлайн-платформах. Для товаров стоимостью до 150 евро предлагается ввести НДС в размере 20% от фактурной стоимости. В то же время для бесплатных частных посылок стоимостью до 45 евро при определенных условиях планируется сохранить освобождение от НДС.

Кабинет министров Верховная Рада нардепы Буковель министр
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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