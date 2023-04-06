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​​​Макрон встретился с Си Цзиньпином: что будут обсуждать лидеры Франции и Китая

6 апреля 2023 12:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Руководители двух стран будут обсуждать проблемы климата, биоразнообразия, а также продовольственную безопасность мира.

Об этом лидер Франции сообщил на своей странице в Twitter.

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Важная роль Китая

"Я убежден, что Китай играет важную роль в развитии мира", — подчеркнул президент Франции после своего прибытия в Пекин.

Он отметил, что именно эту роль и будет обсуждать с лидером КНР Си Цзиньпином.

О чем еще будут говорить Макрон и Си

Кроме того, по словам Макрона, стороны обсудят вопросы бизнеса, климата и биоразнообразия.

Также лидеры Франции и Китая затронут тему глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, что 1 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они скоординировали действия в контексте ближайших международных мер.

А перед самым визитом в Китай Макрон встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая тоже полетела в Пекин на переговоры с китайским руководителем.

Фото: Reuters

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