Макрон встретился с Си Цзиньпином: что будут обсуждать лидеры Франции и Китая
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Руководители двух стран будут обсуждать проблемы климата, биоразнообразия, а также продовольственную безопасность мира.
Об этом лидер Франции сообщил на своей странице в Twitter.
Важная роль Китая
"Я убежден, что Китай играет важную роль в развитии мира", — подчеркнул президент Франции после своего прибытия в Пекин.
Он отметил, что именно эту роль и будет обсуждать с лидером КНР Си Цзиньпином.
О чем еще будут говорить Макрон и Си
Кроме того, по словам Макрона, стороны обсудят вопросы бизнеса, климата и биоразнообразия.
Также лидеры Франции и Китая затронут тему глобальной продовольственной безопасности.
Напомним, что 1 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они скоординировали действия в контексте ближайших международных мер.
А перед самым визитом в Китай Макрон встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая тоже полетела в Пекин на переговоры с китайским руководителем.
Фото: Reuters