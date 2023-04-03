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​​​​​​​Макрон і фон дер Ляєн зустрінуться перед візитом до Китаю: що обговорюватимуть

3 квітня 2023 14:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Емануель Макрон та Урсула фон дер Ляєн
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент Франції та голова Єврокомісії зустрінуться у вівторок, 4 квітня, у Парижі. Емануель Макрон і Урсула фон дер Ляєн обговорять спільну поїздку до Китаю, а також війну в Україні.

Про це повідомив прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер.

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Зустріч перед китайським візитом

Завтра, 4 квітня, у Парижі відбудеться зустріч президента Франції Емануеля Макрона із головою Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Їхня зустріч передуватиме спільному візиту до Китаю, тож під час зустрічі вони обговорюватимуть деталі своєї поїздки.

Що ще обговорюватимуть єврочиновники

Крім того, за інформацією пресслужби Єврокомісії, фон дер Ляєн та Макрон обговорять інші актуальні питання сьогодення.

Зокрема, йтиметься про війну, яку російська федерація веде проти України.

Також сторони торкнуться теми енергетичної безпеки Європи.

Нагадаємо, що 1 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном. Вони скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

Фото: Twitter Урсули фон дер Ляєн

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