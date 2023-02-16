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Макрон провел переговоры с главой МИД Китая: обсуждали Украину

16 февраля 2023 08:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Макрон провел переговоры с главой МИД Китая - обсуждали Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Париже с главой МИД Китая Ван И. Во время встречи обсуждалось установление мира в Украине.

Об этом пишет CNN.

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Встреча политиков

В посольстве Китая указали, что страна ценит роль, которую отыгрывает Франция, как независимая большая страна.  При этом уточняется, что обе стороны всесторонне обменялись мнениями по украинскому вопросу. Ван И подчеркнул, что в этом вопросе Китай настаивает на объективности и всегда пытается содействовать миру и реализации переговоров.

Китай "готов сотрудничать с Францией и остальным международным сообществом для изучения политических средств решения вопроса с целью скорейшего достижения прекращения огня и окончания войны".

В свою очередь в Елисейском дворце сообщили, что обе страны имеют "общую цель" в отношении Украины, а Макрон отметил "последствия этого конфликта для международного мира и безопасности, а также поддержку Францией страны, страдающей от агрессии".

Встреча с коллегой из Франции

Кроме Макрона, Ван И встретился с французской коллегой Катрин Колонной, которая сообщила, что они имели "обстоятельный обмен мнениями по поводу российской агрессии против Украины и путей работы над разрешением конфликта".

Примечательно, что министр иностранных дел Китая отправился в турне по Европе. Франция — это его первая остановка. В ближайшие дни Ван I также посетит Италию, Венгрию, россию и Германию. Ожидается, что он выступит с речью на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. Это самая высокая награда во Франции, которую присуждает президент за военные или гражданские заслуги.

Также Макрон отметил, что Украина никогда не будет одинокой, поскольку она борется за мир и несет ценности Европейского союза, а также гарантировал, что страна может рассчитывать на Францию.

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