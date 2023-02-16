Макрон провів переговори з главою МЗС Китаю – обговорювали Україну

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся в Парижі з главою МЗС Китаю Ван І. Під час зустрічі було обговорено встановлення миру в Україні.

Про це пише CNN.

Зустріч політиків

У посольстві Китаю вказали, що країна цінує роль, яку відіграє Франція як незалежна велика країна. При цьому уточнюється, що обидві сторони всебічно обмінялися думками щодо українського питання. Ван І підкреслив, що у цьому питанні Китай наполягає на об'єктивності та завжди намагається сприяти миру та реалізації переговорів.

Китай "готовий співпрацювати з Францією та іншою міжнародною спільнотою для вивчення політичних засобів розв'язання питання з метою якнайшвидшого досягнення припинення вогню та закінчення війни".

Своєю чергою в Єлисейському палаці повідомили, що обидві країни мають "спільну мету" щодо України, а Макрон відзначив "наслідки цього конфлікту для міжнародного миру та безпеки, а також підтримку Францією країни, яка страждає на агресію".

Зустріч із колегою з Франції

Крім Макрона, Ван І зустрівся з французькою колегою Катрін Колонною, яка повідомила, що вони мали "ґрунтовний обмін думками щодо російської агресії проти України та шляхів роботи над вирішенням конфлікту".

Примітно, що міністр закордонних справ Китаю вирушив у турне Європою. Франція — це його перша зупинка. Найближчими днями Ван I також відвідає Італію, Угорщину, росію та Німеччину. Очікується, що він виступить із промовою на Мюнхенській безпековій конференції.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. Це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові чи громадянські заслуги.

Макрон також зазначив, що Україна ніколи не буде самотньою, оскільки вона бореться за мир і несе цінності Європейського союзу, а також гарантував, що країна може розраховувати на Францію.