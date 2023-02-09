Зеленский прибыл в столицу Франции

Президент Украины прибыл в Париж, где его ждали французский и немецкий лидеры

Президент Украины Владимир Зеленский после Великобритании прилетел во Францию. Здесь его ждут переговоры с руководителями двух сильнейших стран Европейского союза.

О своих позициях на этих переговорах лидеры Германии и Франции сообщили через свои официальные каналы в соцсетях.

Что сказал Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал фотовстречи Владимира Зеленского.

Elle se bat pour la paix et port les valeurs de notre Union européenne : Ukraine не sera jamais seule.



Она борется за мир и несет ценности нашего Европейского союза: Украина никогда не будет одинока. pic.twitter.com/GfI2bkvaDU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 February 2023

"Она (Украина. — Ред.) борется за мир и несет ценности нашего Европейского союза", — подчеркнул Макрон.

Французский президент заверил, что Украина никогда не останется одинокой.

Что сказал Шольц

Похожа и риторика канцлера Германии Олафа Шольца.

"Украина героически — с мужеством, отвагой и настойчивостью — защищается от жестокой российской агрессии", — заявил Шольц.

Немецкий лидер заверил, что Германия и Франция будут рядом с Украиной, пока это будет нужно.

Напомним, вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунаку за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Президент посетил военных ВСУ на британской базе Bovington Camp, где украинские защитники проходят обучение на танках Challenger. Владимир Зеленский вручил военнослужащим, которые были участниками полномасштабной войны, ордена и медали.

Фото: Офис президента