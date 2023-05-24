Лукашенко снова прилетел в Москву
Александр Лукашенко прилетел в Москву на заседание Евразийского экономического форума. Белорусский диктатор намерен провести ряд двусторонних встреч с другими лидерами ЕАЭС.
Об этом сообщила пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси.
Лукашенко снова в Москве
Белорусский диктатор Александр Лукашенко в очередной раз прибыл в столицу Российской Федерации.
В этот раз самопровозглашенный президент Беларуси прилетел для того, чтобы принять участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума.
Чем будет заниматься белорусский диктатор
Лукашенко планирует заявить о приоритетах Беларуси в формате сотрудничества в рамках Евразийского экономического сообщества.
Также самопровозглашенный глава Беларуси проведет встречи с руководителями других стран-членов ЕАЭС.
Запланирована ли встреча с президентом России Владимиром Путиным, неизвестно.
Напомним, на параде в Москве, 9 мая, у белорусского диктатора Александра Лукашенко заметили перебинтованную руку. Тогда он не смог пройти пешком даже 300 метров и хромал. Практически в таком же виде Лукашенко появился в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО 15 мая. Тогда в СМИ начали распространяться слухи о том, что диктатор серьезно болен.
В России так взволновались состоянием здоровья Лукашенко, что даже подготовили ему замену, которая будет выполнять все приказы Кремля.