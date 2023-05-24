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Лукашенко знову прилетів до Москви

24 травня 2023 13:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Лукашенко знову прилетів до Москви
Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Олександр Лукашенко прилетів до Москви на засідання Євразійського економічного форуму. Білоруський диктатор планує провести низку двосторонніх зустрічей із іншими лідерами ЄАЕС.

Про це повідомила пресслужба самопроголошеного президента Білорусі.

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Лукашенко знову у Москві

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вкотре цього року прибув до столиці Російської Федерації.

Цього разу самопроголошений президент Білорусі прилетів для того, аби узяти участь у пленарному засіданні II Євразійського економічного форуму.

Чим займатиметься білоруський диктатор

Лукашенко планує заявити про пріоритети Білорусі у форматі співробітництва у рамках Євразійського економічного співтовариства.

Також самопроголошений глава Білорусі проведе зустрічі із керівниками інших країн-членів ЄАЕС.

Чи запланована зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, невідомо.

Нагадаємо, на параді в Москві, 9 травня, у білоруського диктатора Олександра Лукашенка помітили перебинтовану руку. Тоді він не зміг пройти пішки навіть 300 метрів та шкутильгав. Практично у такому ж вигляді Лукашенко з'явився нібито у центральному командному пункті ВПС та військ ППО 15 травня. Тоді у ЗМІ почали ширитись чутки про те, що диктатор серйозно хворий.

У Росії так захвилювались станом здоров'я Лукашенка, що навіть підготували йому заміну, яка буде виконувати усі накази Кремля.

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