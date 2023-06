Лукашенко похвастался ядерным оружием от России

Белорусский диктатор с журналистами Фото: Reuters/Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout

Белоруссия начала получать от России тактическое ядерное оружие. На территорию подконтрольного Кремлю государства привезли бомбы и ракеты.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Ядерное оружие для Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, находясь возле одного из военных объектов, что на территорию его страны российские войска начали завозить тактическое ядерное оружие.

Это первое размещение ядерного оружия вне России после распада Союза Советских Социалистических Республик.

Что именно получила Беларусь

Белорусский диктатор уточнил, какое ядерное оружие транспортировали российские военные.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия предоставила ему два вида боеприпасов:

бомбы;

ракеты.

Напомним, Александр Лукашенко объяснил, зачем ему ядерное оружие на территории страны, чтобы никто не смог напасть на Беларусь.

Он похвастался, что мощность оружия, которое будет расположено на территории Беларуси, достаточна для мгновенного уничтожения миллиона человек.

Добавим, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что окончательно принято решение о размещении в начале июля тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь.