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"Мільйон загине одразу": Лукашенко погрожує опонентам ядерним ударом

14 червня 2023 10:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Мільйон загине одразу": Лукашенко погрожує опонентам ядерним ударом
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба Лукашенка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко похвалився, що ядерна зброя, яку Росія розмістила на території Білорусі, потужніша за американські бомби 1945 року. Загинути внаслідок використання цієї зброї може близько мільйона людей.

Про це він заявив у інтерв’ю російській телепропагандистці Ользі Скабєєвій.

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Мільйон загиблих

Коментуючи розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі, тамтешній самопроголошений президент Олександр Лукашенко похвалився, що загальна потужність ядерного заряду, який отримає Білорусь, перевищує потужність бомб, які кинули на Хіросіму і Нагасакі.

"Мільйон загине одразу", — заявив білоруський диктатор.

Деталі взаємодії з Путіним

Щодо того, що сам Лукашенко не зможе використати цю зброю за власним бажанням — він відповів, що швидкість контакту з Путіним, який може наказати завдати ядерний удар, не є проблемою.

"В умовах, коли почнеться війна, ми постійно будемо на зв’язку", — запевнив білоруський узурпатор влади.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко пояснив, навіщо йому ядерна зброя на території країни — щоб ніхто не зміг напасти на Білорусь.

Додамо, що  минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що остаточно ухвалено рішення про розміщення на початку липня тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь.

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