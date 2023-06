Лукашенко похизувався ядерною зброєю від Росії

Білоруський диктатор з журналістами. Фото: Reuters/Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout

Білорусь почала отримувати від Росії тактичну ядерну зброю. На територію підконтрольної Кремлю держави привезли як бомби, так і ракети.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Ядерна зброя для Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив журналістам, перебуваючи біля одного з військових об’єктів, що на територію його країни російські війська почала завозити тактичну ядерну зброю.

Це перше розміщення ядерної зброї за межами Росії після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Що саме отримала Білорусь

Білоруський диктатор уточнив, яку саме ядерну зброю транспортували російські військові.

Олександр Лукашенко наголосив, що Росія надала йому два види боєприпасів:

бомби;

ракети.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко пояснив, навіщо йому ядерна зброя на території країни — щоб ніхто не зміг напасти на Білорусь.

Він похвалився, що потужність зброї, яка буде розташована на території Білорусі достатня для миттєвого знищення мільйона людей.

Додамо, що минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що остаточно ухвалено рішення про розміщення на початку липня тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь.