Лукашенко подписал "дорожную карту" сотрудничества с Ираном: подробности
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Ирана Эбрахим Раиси по итогам переговоров в Тегеране подписали "дорожную карту" всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. В рамках визита белорусского диктатора был подписан и ряд других двусторонних документов.
Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.
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Что известно
В ходе встречи с иранским коллегой Лукашенко заверил, что Минск сделает все необходимое для выполнения подписанных договоренностей.
"Вы можете на нас положиться", — подчеркнул белорусский диктатор.
Как отмечается в сообщении, "дорожная карта" предусматривает всестороннее сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.
Соглашение о разработке и подготовке документа было достигнуто во время встречи Лукашенко и Эбрахима Раиси в сентябре 2021 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Какие еще документы были подписаны в Иране
По итогам переговоров глав государств в Тегеране также был подписан план мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Ираном, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче лиц, приговоренных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания.
Стороны также внесли изменения в межправительственное соглашение о международных автомобильных отношениях от 4 февраля 1998 года, закрепив это в соответствующем протоколе.
Меморандумы о взаимопонимании подписаны между министерством культуры Беларуси и министерством культуры и исламской ориентации Ирана, между сопредседателями белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества по вопросам торговли, а также между Государственным комитетом по стандартизации Беларуси и Иранской национальной организацией по стандартизации.
Напомним, сегодня, 13 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Иран. Он заявил, что Беларусь и Иран могут объединить свои усилия и стать взаимовыгодными партнерами.