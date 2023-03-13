Лукашенко подписал "дорожную карту" сотрудничества с Ираном: подробности

Александр Лукашенко находится с визитом в Иране

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Ирана Эбрахим Раиси по итогам переговоров в Тегеране подписали "дорожную карту" всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. В рамках визита белорусского диктатора был подписан и ряд других двусторонних документов.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Что известно

В ходе встречи с иранским коллегой Лукашенко заверил, что Минск сделает все необходимое для выполнения подписанных договоренностей.

"Вы можете на нас положиться", — подчеркнул белорусский диктатор.

Как отмечается в сообщении, "дорожная карта" предусматривает всестороннее сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Соглашение о разработке и подготовке документа было достигнуто во время встречи Лукашенко и Эбрахима Раиси в сентябре 2021 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Какие еще документы были подписаны в Иране

По итогам переговоров глав государств в Тегеране также был подписан план мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Ираном, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче лиц, приговоренных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания.

Стороны также внесли изменения в межправительственное соглашение о международных автомобильных отношениях от 4 февраля 1998 года, закрепив это в соответствующем протоколе.

Меморандумы о взаимопонимании подписаны между министерством культуры Беларуси и министерством культуры и исламской ориентации Ирана, между сопредседателями белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества по вопросам торговли, а также между Государственным комитетом по стандартизации Беларуси и Иранской национальной организацией по стандартизации.

Напомним, сегодня, 13 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Иран. Он заявил, что Беларусь и Иран могут объединить свои усилия и стать взаимовыгодными партнерами.