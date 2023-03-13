Лукашенко прибув до Ірану і заявив про взаємну вигоду співпраці

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в Ірані

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусь та Іран можуть об'єднати свої зусилля та стати взаємовигідними партнерами. Він висловив повагу до іранського народу за його здатність протистояти зовнішньому тиску та розвивати сучасні технології та ядерну енергетику.

Про це пише Белта.

Мова Лукашенка в Ірані

У своїй промові Лукашенко підкреслив, що предки іранців знали про логістику, експорт та транзит набагато більше, ніж ті, хто намагається насаджувати так звані демократичні цінності та наклав на Іран санкції. Він підкреслив, що кожен народ має свої цінності, що випливають із культури, способу життя, виховання та релігії, і що ці цінності мають враховуватися для мирного співіснування. Лукашенко також зазначив, що там, де забувають про ці цінності, розпочинаються війни.

Візит Лукашенка до Ірану став уже третім за останні роки. Він зазначив, що щоразу з великою повагою спостерігає за завзятістю іранського народу у протистоянні зовнішньому тиску та спробам накласти чужу волю.

В результаті переговорів із Президентом Ірану Ебрахімом Раїсі вони погодилися, що Білорусь та Іран можуть бути корисними один одному, якщо об'єднають свої зусилля.

Таким чином, Лукашенко наголосив, що Білорусь та Іран мають спільні інтереси та можуть доповнити один одного у різних галузях, таких як торгівля, економіка, наука та технології. Це може стати новим етапом у розвитку відносин між двома країнами, що дозволить їм зміцнити свою позицію у світовій політиці та економіці.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Ірану. У політика заплановано низку зустрічей, зокрема з президентом країни Ебрахімом Раїсі.

Передбачається, що головною темою переговорів Олександра Лукашенка у Тегерані стане "розвиток взаємодії у всьому спектрі двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічну співпрацю".

Відомо, що сторони мають намір обговорити реалізацію проєктів та підписати низку договорів.

Також Лукашенко проведе зустрічі з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.