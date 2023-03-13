Президент Ірану пообіцяв Лукашенку поділитися досвідом обходу санкцій

Ібрагім Райсі та Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з офіційним візитом в Ірані. Диктатор вже зустрівся з главою країни та обговорив досвід Тегерану в обході санкцій.

Про це пише "Белта".

Про що домовилися політики

Провівши розмову із президентом Ірану Ібрагімом Райсі, білоруський диктатор похвалив його за обхід західних санкцій.

"І як ви, попри все, розвиваєте сучасні технології та ядерну енергетику. І, як ми сьогодні визначилися з президентом Ірану, ми можемо бути дуже корисні один одному, якщо по-справжньому об'єднаємо свої зусилля", — сказав Лукашенко.

У відповідь на це, лідер підсанкційної країни пообіцяв Лукашенку, що поділиться незаконними методами, як оминати різні західні обмеження. Окрім того, за підсумками зустрічі лідери країн підписали "дорожню карту співробітництва".

Зокрема, Білорусь та Іран домовилися співпрацювати у політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сферах освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Олександр Лукашенко намагається знайти нове заступництво замість російського. Для цього він використовує міжнародну активність.