Лукашенко підписав "дорожню карту" співробітництва з Іраном: подробиці
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Ірану Ебрахім Раїсі за підсумками переговорів у Тегерані підписали "дорожню карту" всебічного співробітництва між країнами на 2023-2026 роки. У рамках візиту білоруського диктатора було підписано і низку інших двосторонніх документів.
Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
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Що відомо
Під час зустрічі з іранським колегою Лукашенко запевнив, що Мінськ зробить усе потрібне для виконання підписаних домовленостей.
"Ви можете на нас покластися", — наголосив білоруський диктатор.
Як зазначається у повідомленні, "дорожня карта" передбачає всебічну співпрацю Білорусі та Ірану у політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сфері освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.
Домовленість про розробку та підготовку документа було досягнуто під час зустрічі Лукашенка та Ебрахіма Раїсі у вересні 2021 року на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.
Які ще документи були підписані в Ірані
За підсумками переговорів глав держав у Тегерані також було підписано план заходів з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Білоруссю та Іраном, міжурядову угоду про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин, угоду про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання.
Сторони також внесли зміни до міжурядової угоди про міжнародні автомобільні відносини від 4 лютого 1998 року, закріпивши це у відповідному протоколі.
Меморандуми про взаєморозуміння підписано між міністерством культури Білорусі та міністерством культури та ісламської орієнтації Ірану, між співголовами білорусько-іранської комісії з питань економічного співробітництва з питань торгівлі, а також між Державним комітетом зі стандартизації Білорусі та Іранською національною організацією зі стандартизації.
Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з візитом до Ірану. Він заявив, що Білорусь та Іран можуть об'єднати свої зусилля та стати взаємовигідними партнерами.