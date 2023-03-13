Лукашенко підписав "дорожню карту" співробітництва з Іраном: подробиці

Олександр Лукашенко перебуває з візитом в Ірані

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Ірану Ебрахім Раїсі за підсумками переговорів у Тегерані підписали "дорожню карту" всебічного співробітництва між країнами на 2023-2026 роки. У рамках візиту білоруського диктатора було підписано і низку інших двосторонніх документів.

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Що відомо

Під час зустрічі з іранським колегою Лукашенко запевнив, що Мінськ зробить усе потрібне для виконання підписаних домовленостей.

"Ви можете на нас покластися", — наголосив білоруський диктатор.

Як зазначається у повідомленні, "дорожня карта" передбачає всебічну співпрацю Білорусі та Ірану у політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сфері освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.

Домовленість про розробку та підготовку документа було досягнуто під час зустрічі Лукашенка та Ебрахіма Раїсі у вересні 2021 року на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.

Які ще документи були підписані в Ірані

За підсумками переговорів глав держав у Тегерані також було підписано план заходів з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Білоруссю та Іраном, міжурядову угоду про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин, угоду про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання.

Сторони також внесли зміни до міжурядової угоди про міжнародні автомобільні відносини від 4 лютого 1998 року, закріпивши це у відповідному протоколі.

Меморандуми про взаєморозуміння підписано між міністерством культури Білорусі та міністерством культури та ісламської орієнтації Ірану, між співголовами білорусько-іранської комісії з питань економічного співробітництва з питань торгівлі, а також між Державним комітетом зі стандартизації Білорусі та Іранською національною організацією зі стандартизації.

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з візитом до Ірану. Він заявив, що Білорусь та Іран можуть об'єднати свої зусилля та стати взаємовигідними партнерами.