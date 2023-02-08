Зеленский в Великобритании: эксперт подвел итоги визита

В среду, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в столицу Великобритании — Лондон

Великобритания может начать подготовку украинских пилотов, но вряд ли предоставит Украине самолеты, потому что нет на вооружении моделей, которые нужны украинской армии. В целом эта страна является одним из надежных партнеров, которая поддерживает Украину не только с первых дней вторжения россии, но и стоит рядом с начала войны 2014 года. Официальный Лондон постоянно подталкивает Запад к решительным действиям: то по наложению санкций на россию, то по передаче нам новейших вооружений.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт-международник Александр Хара.

Он напомнил, что именно британцы были первыми, кто предоставил Украине ракеты, военные вертолеты Sea King, танки Challenger 2, что помогло разблокировать сагу о "леопардах" Олафа Шольца. Ходят слухи о вероятной передаче самолетов, но это не точно. У Великобритании нет на вооружении тех моделей, которые нужны Украине. Однако вполне возможна подготовка пилотов.

"В отличие от немцев, очарованных возможностью сосуществования с россией, ее вовлечения в европейскую политику и экономику, чтобы обеспечить мир на европейском континенте, британцы сразу знали, с кем имеют дело. Поэтому официальный Лондон прекрасно понимает усиление всей необходимой помощи, которая нужна Украине перед активизацией боевых действий", — заверил эксперт.

Он напомнил, что именно на территории Великобритании российские фсбшники отравили своего коллегу Александра Литвиненко полонием, пытались убить экс-разведчика Сергея Скрипаля с дочерью и устраивали разные кибератаки. Поэтому официальный Лондон всегда реагировал на российские угрозы больше, чем Берлин или Париж.

"Англосаксонский мир очень хорошо понимает, как именно следует разговаривать с россией и как поддержать Украину, чтобы поставить их на место, без того чтобы защищать от россии своих союзников в лице Польши и стран Балтии. Они не сдерживают себя искусственными красными линиями, которые в воображении определенных европейских лидеров могут чем-то спровоцировать россию на большую эскалацию. Для них важно, чтобы в дальнейшем Украина была хорошим фактором безопасности. Визит Зеленского в Великобританию, считаю, очень положительный", — подытожил эксперт.

Напомним, в среду, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в столицу Великобритании — Лондон. Это его вторая заграничная поездка с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. 21 декабря Президент побывал в США, что в целом стало первым зарубежным и неожиданным визитом с начала войны 24 февраля.

На встрече с Зеленским британский премьер Риши Сунак отметил, что Великобритания — ведущий европейский союзник Украины в НАТО и будет увеличивать финансирование ее вооруженных сил.

Он поручил министру обороны изучить, какие именно истребители можно было передать Украине. Речь идет, правда, о "долгосрочном решении, а не краткосрочных возможностях, в которых сейчас больше всего нуждается Украина".