Зеленський у Великобританії: експерт підбив підсумки візиту

Лондон знає, як треба розмовляти з росією: експерт про неймовірну підтримку Великої Британії
Велика Британія може розпочати підготовку пілотів, але навряд надасть Україні літаки, бо немає на власному озброєнні моделей, які потрібні українській армії наразі. Загалом ця країна є одним із надійних партнерів, який підтримує Україну не лише з перших днів вторгнення росії, а й загалом стоїть поруч від початку війни 2014 року. Окрім того, офіційний Лондон постійно підштовхує Захід до рішучих дій: чи то щодо накладення санкцій на росію, чи то щодо передачі нам новітніх озброєнь.
Про це в коментарі Новини.LIVE експерт-міжнародник Олександр Хара.
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Він нагадав, що саме британці були першими, хто надав Україні ракети, військові гелікоптери Sea King, танки Challenger 2, що допомогло розблокувати сагу про "леопардів" Шольцу. Наразі є чутки про ймовірну передачу літаків, це не точно. Адже у Великої Британії немає на озброєнні тих моделей, які потрібні Україні. Проте цілком можлива підготовка пілотів.
"На відміну від німців, які були зачаровані можливістю співіснування з росією, її залучення в європейську політику та економіку, аби забезпечити мир на європейському континенті, британці відразу знали, з ким мають справу. Тому офіційний Лондон чудово розуміє посилення усієї необхідної допомоги, яка потрібна Україні перед активізацією бойових дій", — запевнив експерт.
Він нагадав, що саме на території Великої Британії російські фсбшники отруїли свого колегу Олександра Литвиненка полонієм, намагалися вбити ексрозвідника Сергія Скрипаля з донькою та влаштовували різні кібератаки. Тому офіційний Лондон завжди реагував на російські загрози більше, ніж Берлін чи Париж.
"Англосаксонський світ дуже добре розуміє, як саме слід розмовляти з росією і як підтримати Україну, аби поставити їх на місце, без того, аби боронити від росії свох союзників в особі Польщі і країн Балтії. Вони не стримують себе штучними червоними лініями, які в уяві певних європейських лідерів можуть чимсь спровокувати росію на більшу ескалацію. Для них важливо, аби в подальшому Україна була хорошим безпековим фактором. Візит Зеленського до Великої Британії, вважаю, дуже позитивний", — підсумував експерт.
Нагадаємо, у середу, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до столиці Великої Британії — Лондона. Це його друга закордонна поїздка з моменту повномасштабного вторгнення росії до України. 21 грудня Президент побував у США, що загалом стало його першим закордонним та неочікуваним візитом із початку війни 24 лютого.
На зустрічі із Зеленським британський прем'єр Ріші Сунак зазначив, що Велика Британія є провідним європейським союзником України в НАТО і збільшуватиме фінансування її збройних сил.
Він доручив міністру оборони вивчити, які саме винищувачі можна було б передати Україні. Йдеться, правда, про "довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна".