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Лондон знає, як треба розмовляти з росією: експерт про неймовірну підтримку Великої Британії

8 лютого 2023 21:30
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Зеленський у Великобританії: експерт підбив підсумки візиту
У середу, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до столиці Великої Британії — Лондона
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Велика Британія може розпочати підготовку пілотів, але навряд надасть Україні літаки, бо немає на власному озброєнні моделей, які потрібні українській армії наразі. Загалом ця країна є одним із надійних партнерів, який підтримує Україну не лише з перших днів вторгнення росії, а й загалом стоїть поруч від початку війни 2014 року. Окрім того, офіційний Лондон постійно підштовхує Захід до рішучих дій: чи то щодо накладення санкцій на росію, чи то щодо передачі нам новітніх озброєнь.

Про це в коментарі Новини.LIVE експерт-міжнародник Олександр Хара.

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Він нагадав, що саме британці були першими, хто надав Україні ракети, військові гелікоптери Sea King, танки Challenger 2, що допомогло розблокувати сагу про "леопардів" Шольцу. Наразі є чутки про ймовірну передачу літаків, це не точно. Адже у Великої Британії немає на озброєнні тих моделей, які потрібні Україні. Проте цілком можлива підготовка пілотів.

Зеленський

"На відміну від німців, які були зачаровані можливістю співіснування з росією, її залучення в європейську політику та економіку, аби забезпечити мир на європейському континенті, британці відразу знали, з ким мають справу. Тому офіційний Лондон чудово розуміє посилення усієї необхідної допомоги, яка потрібна Україні перед активізацією бойових дій", — запевнив експерт.

Він нагадав, що саме на території Великої Британії російські фсбшники отруїли свого колегу Олександра Литвиненка полонієм, намагалися вбити ексрозвідника Сергія Скрипаля з донькою та влаштовували різні кібератаки. Тому офіційний Лондон завжди реагував на російські загрози більше, ніж Берлін чи Париж.

"Англосаксонський світ дуже добре розуміє, як саме слід розмовляти з росією і як підтримати Україну, аби поставити їх на місце, без того, аби боронити від росії свох союзників в особі Польщі і країн Балтії. Вони не стримують себе штучними червоними лініями, які в уяві певних європейських лідерів можуть чимсь спровокувати росію на більшу ескалацію. Для них важливо, аби в подальшому Україна була хорошим безпековим фактором. Візит Зеленського до Великої Британії, вважаю, дуже позитивний", — підсумував експерт.

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Нагадаємо, у середу, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до столиці Великої Британії — Лондона. Це його друга закордонна поїздка з моменту повномасштабного вторгнення росії до України. 21 грудня Президент побував у США, що загалом стало його першим закордонним та неочікуваним візитом із початку війни 24 лютого.

На зустрічі із Зеленським британський прем'єр Ріші Сунак зазначив, що Велика Британія є провідним європейським союзником України в НАТО і збільшуватиме фінансування її збройних сил.

Він доручив міністру оборони вивчити, які саме винищувачі можна було б передати Україні. Йдеться, правда, про "довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна".

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