"Февраль. Год несокрушимости": началась пресс-конференция Зеленского по случаю годовщины великой войны

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет победить российскую агрессию, если партнеры сдержат свои обещания. Каждый украинец должен оставаться "крепким кулаком" внутри государства.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

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"Я уверен, что победа будет. Для этого есть все. Ни одна страна в мире не смогла бы выдержать российскую агрессию. США могли бы, но у них нет границ с рф", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина противостоит оккупантам не одна. Государству помогают друзья, чтобы российская агрессия не пошла дальше.

"Мы прекрасно понимаем, что хочет путин, кремль и военное руководство россии. Мы хотим, чтобы все сфокусировались и будет победа. На нашей стороне все, на нашей стороне дети", — добавил Зеленский.

Напомним, по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, произошедших с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.

Также мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет кафиры вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.