Лидеры G7 предостерегли Китай и Северную Корею от расширения ядерных арсеналов

Лидеры стран G7 на саммите в Японии. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Лидеры G7 предостерегли Китай и Северную Корею от расширения своих ядерных арсеналов, готовясь к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня, 20 мая, глава государства прибыл в Японию.

Об этом сообщает The Guardian.

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Война России в Украине вызвала опасения, что Китай, увеличивающий свой ядерный арсенал, может решиться на вторжение на Тайвань. Пекин рассматривает остров как провинцию-отступника и угрожает взять его под свой контроль.

Кризис в Тайванском проливе — жизненно важном торговом пути — создал бы хаос для мировой экономики и, возможно, привел бы к более широкому конфликту.

Президент Тайваня Цай Ин Вэнь заявила в субботу, что остров не будет провоцировать Китай и не будет подвергаться давлению со стороны Пекина.

"Война — это не вариант. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке изменить статус немирными средствами", — сказала Цай.

Лидеры G7 также согласовали новую инициативу по противодействию экономическому принуждению и пообещали принять меры, чтобы удержать "актеров", к которым, как полагают, входит Китай.

"Мир столкнулся с тревожным ростом случаев экономического принуждения, направленного на использование экономической уязвимости", — говорится в заявлении.

Лидеры "Большой семерки" предупредили, что "ускорение наращивания Китаем своего ядерного арсенала без прозрачности или содержательного диалога вызывает обеспокоенность глобальной и региональной стабильностью".

В заявлении есть призыв к Северной Корее отказаться от программы создания ядерного оружия, "включая любые дальнейшие ядерные испытания или запуски с использованием технологии баллистических ракет".

Напомним, в Японии начался 49-й саммит "Большой семерки". Символически его проводят в городе Хиросима, который в 1945 году был уничтожен ядерной бомбой. Большое внимание на саммите будет уделено именно новой ядерной угрозе, активно обсуждаемой с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите стран G7 в японском городе Хиросима обратился к российскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что западные союзники продолжат поддерживать Украину и дальше.