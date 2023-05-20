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Тайвань не провокуватиме Китай, але і не піддасться тиску, — Цай Інвень

20 травня 2023 09:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Тайвань не провокуватиме Китай, але і не піддасться тиску, — Цай Інвень
Президентка Китайської Республіки Цай Інвень. Фото: Reuters/Carlos Garcia Rawlins/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Китайська республіка (Тайвань) не створює ризики для КНР та світу. Але при цьому зміна статусу-кво острова з боку Китайської Народної Республіки військовими методами є неприпустимою.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Війна — не варіант

Президентка Китайської Республіки Цай Інвень заявила, що війна не є варіантом розв’язання питань між Китаєм і Тайванем.

"Жодна сторона не може в односторонньому порядку змінити статус-кво немирними засобами", — наголосила очільниця Тайваню.

Ні провокацій, ні прогинань

Цай Інвень запевнила, що Тайвань не планує провокацій проти Китайської Народної Республіки.

Але при цьому Китайська Республіка не буде і піддаватися тиску з боку КНР.

"Хоча Тайвань оточений ризиками, він в жодному разі не створює ризики. Ми є відповідальними менеджерами з ризиків, тож Тайвань буде стояти разом з демократичними країнами та спільнотами в усьому світі, щоб спільно нейтралізувати ризики", — наголосила очільниця Тайваню. 

Нагадаємо, 18 травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати планують надати Тайваню додаткову військову допомогу. Причиною цього стало посиленням військового тиску з боку Китаю.

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