Тайвань не провокуватиме Китай, але і не піддасться тиску, — Цай Інвень

Президентка Китайської Республіки Цай Інвень. Фото: Reuters/Carlos Garcia Rawlins/File Photo

Китайська республіка (Тайвань) не створює ризики для КНР та світу. Але при цьому зміна статусу-кво острова з боку Китайської Народної Республіки військовими методами є неприпустимою.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Війна — не варіант

Президентка Китайської Республіки Цай Інвень заявила, що війна не є варіантом розв’язання питань між Китаєм і Тайванем.

"Жодна сторона не може в односторонньому порядку змінити статус-кво немирними засобами", — наголосила очільниця Тайваню.

Ні провокацій, ні прогинань

Цай Інвень запевнила, що Тайвань не планує провокацій проти Китайської Народної Республіки.

Але при цьому Китайська Республіка не буде і піддаватися тиску з боку КНР.

"Хоча Тайвань оточений ризиками, він в жодному разі не створює ризики. Ми є відповідальними менеджерами з ризиків, тож Тайвань буде стояти разом з демократичними країнами та спільнотами в усьому світі, щоб спільно нейтралізувати ризики", — наголосила очільниця Тайваню.

Нагадаємо, 18 травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати планують надати Тайваню додаткову військову допомогу. Причиною цього стало посиленням військового тиску з боку Китаю.