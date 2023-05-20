Тайвань не провокуватиме Китай, але і не піддасться тиску, — Цай Інвень
Китайська республіка (Тайвань) не створює ризики для КНР та світу. Але при цьому зміна статусу-кво острова з боку Китайської Народної Республіки військовими методами є неприпустимою.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Війна — не варіант
Президентка Китайської Республіки Цай Інвень заявила, що війна не є варіантом розв’язання питань між Китаєм і Тайванем.
"Жодна сторона не може в односторонньому порядку змінити статус-кво немирними засобами", — наголосила очільниця Тайваню.
Ні провокацій, ні прогинань
Цай Інвень запевнила, що Тайвань не планує провокацій проти Китайської Народної Республіки.
Але при цьому Китайська Республіка не буде і піддаватися тиску з боку КНР.
"Хоча Тайвань оточений ризиками, він в жодному разі не створює ризики. Ми є відповідальними менеджерами з ризиків, тож Тайвань буде стояти разом з демократичними країнами та спільнотами в усьому світі, щоб спільно нейтралізувати ризики", — наголосила очільниця Тайваню.
Нагадаємо, 18 травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати планують надати Тайваню додаткову військову допомогу. Причиною цього стало посиленням військового тиску з боку Китаю.