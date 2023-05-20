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Лідери G7 застерегли Китай і Північну Корею від розширення ядерних арсеналів

20 травня 2023 10:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лідери G7 застерегли Китай і Північну Корею від розширення ядерних арсеналів
Лідери країн G7 на саміті в Японії. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Лідери G7 застерегли Китай та Північну Корею від розширення своїх ядерних арсеналів, готуючись до візиту президента України Володимира Зеленського. Сьогодні, 20 травня, глава держави прибув до Японії.

Про це повідомляє The Guardian.

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Війна Росії в Україні викликала побоювання, що Китай, який збільшує свій ядерний арсенал, може наважитися на вторгнення на Тайвань. Пекін розглядає острів як провінцію-відступника і погрожує взяти його під свій контроль.

Криза в Тайванській протоці — життєво важливому торговельному шляху — створила б хаос для світової економіки і, можливо, призвела б до ширшого конфлікту.

Президент Тайваню Цай Ін Вень заявила у суботу, що острів не буде провокувати Китай і не піддаватиметься тиску з боку Пекіна.

"Війна — це не варіант. Жодна зі сторін не може в односторонньому порядку змінити статус немирними засобами", — сказала Цай.

Лідери G7 також погодили нову ініціативу з протидії економічному примусу і пообіцяли вжити заходів, щоб утримати "акторів", до яких, як вважають, належить Китай.

"Світ зіткнувся з тривожним зростанням випадків економічного примусу, спрямованого на використання економічної вразливості", — йдеться в заяві.

Лідери "Великої сімки" попередили, що "прискорення нарощування Китаєм свого ядерного арсеналу без прозорості або змістовного діалогу викликає занепокоєння щодо глобальної і регіональної стабільності".

У заяві є заклик до Північної Кореї відмовитися від програми створення ядерної зброї, "включаючи будь-які подальші ядерні випробування або запуски з використанням технології балістичних ракет". 

Нагадаємо, у Японії розпочався 49-й саміт "Великої сімки". Символічно його проводять у місті Хіросіма, яке у 1945 році знищили ядерною бомбою. Велика увага на саміті буде приділена саме новій ядерній загрозі, яку активно обговорюють від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також ми писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що західні союзники продовжать підтримувати Україну й надалі.

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