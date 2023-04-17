Лавров отправился в латиноамериканское турне: Бразилия стала первой

Сергей Лавров прилетел в Бразилию. Фото: РосСМИ

Сегодня, 17 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию. Он полетел в латиноамериканское турне.

Об этом сообщает РосСМИ.

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Сергей Лавров полетел в латиноамериканское турне, которое будет с 17 по 21 апреля.

Российского министра ждет прием у высшего руководства Бразилии, а также встреча с бразильским коллегой Мауро Виэйрой. В прошлый раз главы МИД двух стран встречались в марте на полях совета глав МИД G20 в Нью-Дели.

Напомним, что недавно политолог Андрей Пионтковский рассказал, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен посетить заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке. Политолог подчеркнул, что это будет "символическое падение Запада".