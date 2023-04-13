США відмовилися видавати візи Лаврову та делегації РФ: деталі

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повинен головувати на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, яке відбудеться у травні. США відмовилися надавати дозвіл на прибуття його спецлітака та візи для російської делегації.

Про це повідомляє CNN.

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Посол РФ у США Анатолій Антонов закликав Вашингтон дозволити Лаврову та делегації прибути на засідання.

"Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видачею віз нашій делегації, включаючи наших журналістів", – заявив Антонов.

Він також сказав, що США не дали згоди на прибуття літака Лаврова.

За словами Антонова, до цієї події залишається ще кілька днів, а визначеності все ще немає.

Нагадаємо, 1 квітня, держава-агресор Росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Вона головуватиме протягом місяця.

Також ми писали, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія перебуває у гарячій фазі війни. За його словами, це відбувається через постачання Сполученими Штатами Америки зброї для України.

Додамо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Києвом. За його словами, вони можуть відбутися лише з врахуванням російських інтересів.