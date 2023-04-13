США відмовилися видавати візи Лаврову та делегації РФ: деталі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повинен головувати на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, яке відбудеться у травні. США відмовилися надавати дозвіл на прибуття його спецлітака та візи для російської делегації.
Про це повідомляє CNN.
Деталі
Посол РФ у США Анатолій Антонов закликав Вашингтон дозволити Лаврову та делегації прибути на засідання.
"Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видачею віз нашій делегації, включаючи наших журналістів", – заявив Антонов.
Він також сказав, що США не дали згоди на прибуття літака Лаврова.
За словами Антонова, до цієї події залишається ще кілька днів, а визначеності все ще немає.
Нагадаємо, 1 квітня, держава-агресор Росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Вона головуватиме протягом місяця.
Також ми писали, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія перебуває у гарячій фазі війни. За його словами, це відбувається через постачання Сполученими Штатами Америки зброї для України.
Додамо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Києвом. За його словами, вони можуть відбутися лише з врахуванням російських інтересів.