"Символічне падіння Заходу": Піонтковський про Лаврова на Радбезі ООН

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Новини.LIVE

Політолог Андрій Піонтковський розповів, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має намір відвідати засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку. Політолог наголосив, що це буде "символічне падіння Заходу".

Про це повідомляє Еспресо.

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"Лавров збирається приїхати днями проводити засідання Ради безпеки. Уявляю цього воєнного злочинця після оприлюднення жахливих злочинів РФ. Цей стиль поведінки Росії, на додаток до тих сотень воєнних злочинів, які були вчинені на окупованих територіях. Лавров, що головує на Радбезі — це символ падіння Заходу, його моральна загибель. Я просто впевнений, що цього не може відбутися", — зазначив Піонтковський.

Політолог стверджує, що світ має відгородити Лаврова та його поплічників від засідань ООН. Він вважає, що це мінімальна міра заходу, до якої варто вдатися.

"Захід навіть ще не прийшов до тями після того шоку, який викликали жахливі кадри з українським полоненим. Але звучать голоси про те, що необхідно вислати російського посла і, звичайно ж, виконати резолюцію конгресу про оголошення Росії країною-спонсоркою тероризму. Хоча це не достатнє формулювання. Це справжні терористи", — заявив Піонтковський.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повинен головувати на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, яке відбудеться у травні. США відмовилися надавати дозвіл на прибуття його спецлітака та візи для російської делегації.