Сергій Лавров прилетів в Бразилію. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 17 квітня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прибув до Бразилії. Він полетів у латиноамериканське турне.

Про це інформує РосЗМІ.

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Як зазначається, Сергій Лавров полетів у латиноамериканське турне, яке буде з 17 по 21 квітня.

На російського міністра чекає прийом у вищого керівництва Бразилії, а також зустріч із бразильським колегою Мауро Віейрою. Минулого разу глави МЗС двох країн зустрічалися у березні на полях ради глав МЗС G20 у Нью-Делі.

Нагадаємо, що нещодавно політолог Андрій Піонтковський розповів, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має намір відвідати засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку. Політолог наголосив, що це буде "символічне падіння Заходу".