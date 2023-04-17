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Лавров відправився в латиноамериканське турне: Бразилія стала першою

17 квітня 2023 15:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Лавров відправився в латиноамериканське турне: Бразилія стала першою
Сергій Лавров прилетів в Бразилію. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 17 квітня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прибув до Бразилії. Він полетів у латиноамериканське турне.

Про це інформує РосЗМІ.

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Як зазначається, Сергій Лавров полетів у латиноамериканське турне, яке буде з 17 по 21 квітня.

На російського міністра чекає прийом у вищого керівництва Бразилії, а також зустріч із бразильським колегою Мауро Віейрою. Минулого разу глави МЗС двох країн зустрічалися у березні на полях ради глав МЗС G20 у Нью-Делі.

Нагадаємо, що нещодавно політолог Андрій Піонтковський розповів, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має намір відвідати засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку. Політолог наголосив, що це буде "символічне падіння Заходу".

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