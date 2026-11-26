Депутаты в сессионном зале во время пленарного заседания. Фото: Верховная Рада Украины

В четверг, 26 ноября, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 16121, предусматривающий создание в Украине единой системы биологической безопасности и биологической защиты. Документ устанавливает новые требования к лабораториям и предприятиям, работающим с опасными биологическими материалами, в частности предусматривает лицензирование такой деятельности и специальную проверку персонала. Кроме того, законопроект наделяет Службу безопасности Украины полномочиями проверять сотрудников, претендующих на доступ к работе с биологическими агентами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Реклама

СБУ будет проверять сотрудников, имеющих доступ к опасным биологическим агентам

Одно из положений законопроекта касается специального допуска к работе с биологическими агентами третьей и четвертой групп риска. Работники, которые будут иметь доступ к таким материалам, должны будут пройти проверку Службы безопасности Украины. По ее результатам будет выдаваться специальное разрешение сроком на пять лет.

Документ также определяет обстоятельства, при которых человеку могут отказать в допуске или отменить уже выданное разрешение. В частности, это касается лиц, имеющих судимость.

Для работы с биологическими агентами введут лицензии

Законопроект делит биологические агенты на четыре группы риска в зависимости от опасности для здоровья людей, животных и окружающей среды. Для работы с агентами первой группы предусмотрено уведомление о соответствующей деятельности, тогда как обращение с материалами второй, третьей и четвертой групп потребует лицензии.

Читайте также:

Отдельные правила устанавливаются для работы с агентами четвертой группы риска — наиболее опасными биологическими материалами. Такую деятельность смогут осуществлять исключительно юридические лица государственной формы собственности.

Также субъекты, работающие с биологическими агентами, будут внесены в специальный государственный перечень. В нем будут учитываться соответствующие учреждения и предприятия, а также работники, допущенные к работе с агентами третьей и четвертой групп риска.

Контроль за лабораториями и научными исследованиями

Отдельный блок законопроекта посвящен контролю за исследованиями двойного назначения. Речь идет о научных работах, результаты которых могут использоваться как в мирных целях, так и для создания потенциально опасных биологических средств.

Документ также предусматривает оценку биологических рисков, контроль за хранением и использованием опасных материалов, а также меры реагирования на биологические угрозы. В систему биологической защиты должны войти механизмы предотвращения несанкционированного доступа к биологическим агентам, их незаконного использования и неконтролируемого распространения.

Если документ будет принят, его основные положения должны вступить в силу через два года после публикации.

Справка

Биологические агенты — это микроорганизмы, вирусы, бактерии, грибки, паразиты, а также другие биологические материалы, которые могут вызывать заболевания у людей, животных или растений.

В законопроекте №16121 их делят на четыре группы по уровню опасности:

первая группа — агенты, не представляющие угрозы для здоровья человека;

вторая группа — могут вызывать заболевания, но, как правило, существуют средства профилактики или лечения;

третья группа — способны вызывать тяжёлые заболевания и представлять серьёзную опасность, в частности из-за возможности распространения;

четвертая группа — наиболее опасные агенты, которые могут вызывать тяжелые заболевания, при этом эффективных средств профилактики или лечения может не быть.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, регулирующий использование тел умерших людей, их частей и анатомических материалов для подготовки медиков и научных исследований. Документ предусматривает возможность дать письменное согласие на такое использование еще при жизни, а также определяет порядок передачи невостребованных для захоронения тел медицинским и научным учреждениям. В то же время законопроект устанавливает ограничения на использование тел неустановленных лиц, погибших военных и представителей сил безопасности, а также людей, погибших в результате российской агрессии.

Также 10 ноября Рада приняла законопроект, который совершенствует процедуры розыска людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и установления личности неопознанных погибших во время военного положения. Документ предусматривает привлечение к идентификации специалистов из зарубежных государств и международных организаций, обладающих соответствующим опытом. Кроме того, для установления личности погибших и поиска пропавших без вести будет разрешено использовать шаблоны оцифрованных отпечатков пальцев рук.