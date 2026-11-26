Нардепи у сесійній залі під час пленарного засідання. Фото: Верховна Рада України

У четвер, 26 листопада, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №16121, який передбачає створення в Україні єдиної системи біологічної безпеки та біологічного захисту. Документ встановлює нові вимоги до лабораторій і підприємств, які працюють із небезпечними біологічними матеріалами, зокрема передбачає ліцензування такої діяльності та спеціальну перевірку персоналу. Окремо законопроєкт надає Службі безпеки України повноваження перевіряти працівників, які претендують на доступ до роботи з біологічними агентами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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СБУ перевірятиме працівників із доступом до небезпечних біологічних агентів

Одне з положень законопроєкту стосується спеціального допуску до роботи з біологічними агентами третьої та четвертої груп ризику. Працівники, які матимуть доступ до таких матеріалів, повинні будуть пройти перевірку Служби безпеки України. За її результатами надаватимуть спеціальний допуск строком на п'ять років.

Документ також визначає обставини, за яких людині можуть відмовити в допуску або скасувати вже виданий дозвіл. Зокрема, це стосується осіб, які мають судимість.

Для роботи з біологічними агентами запровадять ліцензії

Законопроєкт поділяє біологічні агенти на чотири групи ризику залежно від небезпеки для здоров'я людей, тварин і довкілля. Для роботи з агентами першої групи передбачено повідомлення про відповідну діяльність, тоді як обіг матеріалів другої, третьої та четвертої груп потребуватиме ліцензії.

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Окремі правила встановлюють для роботи з агентами четвертої групи ризику — найнебезпечнішими біологічними матеріалами. Таку діяльність зможуть здійснювати виключно юридичні особи державної форми власності.

Також суб'єктів, які працюють із біологічними агентами, вноситимуть до спеціального державного переліку. У ньому обліковуватимуть відповідні установи та підприємства, а також працівників, допущених до роботи з агентами третьої та четвертої груп ризику.

Контроль за лабораторіями та науковими дослідженнями

Окремий блок законопроєкту присвячений контролю за дослідженнями подвійного призначення. Йдеться про наукові роботи, результати яких можуть використовуватися як у мирних цілях, так і для створення потенційно небезпечних біологічних засобів.

Документ також передбачає оцінювання біологічних ризиків, контроль за зберіганням і використанням небезпечних матеріалів, а також заходи реагування на біологічні загрози. До системи біологічного захисту мають увійти механізми запобігання несанкціонованому доступу до біологічних агентів, їх незаконному використанню та неконтрольованому поширенню.

Якщо документ ухвалять, основні його положення мають запрацювати через два роки після опублікування.

Довідка

Біологічні агенти — це мікроорганізми, віруси, бактерії, грибки, паразити, а також інші біологічні матеріали, які можуть спричиняти захворювання у людей, тварин або рослин.

У законопроєкті №16121 їх поділяють на чотири групи за рівнем небезпеки:

перша група — агенти, які не становлять загрози для здоров’я людини;

друга група — можуть спричиняти захворювання, але зазвичай існують засоби профілактики або лікування;

третя група — здатні викликати тяжкі захворювання та становити серйозну небезпеку, зокрема через можливість поширення;

четверта група — найнебезпечніші агенти, які можуть спричиняти тяжкі захворювання, а ефективних засобів профілактики або лікування може не бути.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада 26 листопада підтримала за основу законопроєкт, який врегульовує використання тіл померлих людей, їхніх частин та анатомічних матеріалів для підготовки медиків і наукових досліджень. Документ передбачає можливість надати письмову згоду на таке використання ще за життя, а також визначає порядок передавання незатребуваних для поховання тіл медичним і науковим установам. Водночас законопроєкт встановлює обмеження щодо використання тіл невстановлених осіб, загиблих військових і представників сил безпеки, а також людей, які загинули внаслідок російської агресії.

Також Рада 10 листопада ухвалила законопроєкт, який удосконалює процедури розшуку людей, зниклих безвісти за особливих обставин, та встановлення особи невпізнаних загиблих під час воєнного стану. Документ передбачає залучення до ідентифікації фахівців іноземних держав і міжнародних організацій, які мають відповідний досвід. Крім того, для встановлення особи загиблих і пошуку зниклих безвісти дозволять використовувати шаблони відцифрованих відбитків пальців рук.