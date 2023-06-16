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Кулеба призвал Столтенберга сделать шаг к членству Украины в НАТО

16 июня 2023 11:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кулеба призвал Столтенберга сделать шаг к членству Украины в НАТО
Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Перед Вильнюсским саммитом Кулеба напомнил о важности принятия одного из решений о членстве нашего государства в Альянсе.

Об этом украинский дипломат сообщил в Twitter.

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"Я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и поблагодарил его за усилия, направленные на то, чтобы Вильнюсский саммит был успешен для НАТО и Украины. Я также отметил важность сделать шаг к членству Украины, в частности, отказавшись от ПДЧ. Пора согласовать решение НАТО с новой реальностью", — подчеркнул Кулеба.

Скриншот поста

Столтенберг о контрнаступлении ВСУ

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление украинской армии на оккупированные РФ территории востока и юга нашего государства показывает первые успешные результаты. Он стал одним из первых западных лидеров, прокомментировавших успех ВСУ.

Столтенберг отметил, что украинские воины "отвоевывают позиции", освободив семь населенных пунктов страны.

"Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и тяжелым. У россиян было время на укрепление — это достаточно тяжелые оборонительные линии, и прорвать их — сложная задача", — объяснил генсек НАТО.

Он добавил, что российские оккупанты были плохо оснащены и обеспечены при сопротивлении украинских сил.

"Но мы увидели, что в украинцев есть мужество, решимость освободить землю... и оттолкнуть россиян", — отметил Столтенберг.

Напомним, Алексей Резников заявил, что Украина уже сейчас фактически выполняет роль восточного фланга Североатлантического альянса. Но на Вильнюсском саммите ожидает четкого ответа на сроки и условия формального вступления в НАТО.

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